كشفت وزارة الصحة، عن طريقة غير متوقعة وحل بسيط للتخفيف من إجهاد العينين وحرقتهما.

الرمش كثيرا

وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة” : “عيونك مجهدة؟ ارمش كثيرًا”، موضحة ذلك في فيديوجراف يشبه العينين وهي ترمش.

كما أكدت أنه في وقت اللعب على الكمبيوتر أيضًا، يجب أن يرمش الشخص ويغمض عينيه لتجنب الجفاف وحرقة العين.

شيوع إجهاد العين

يذكر أن الأطباء أوضحوا في وقت سابق، أن إجهاد العين حالة شائعة تحدث عندما تتعب العينان، ويمكن أن يحدث هذا التعب من خلال التحديق في الشاشات لفترة طويلة أو القيادة لمسافات طويلة.