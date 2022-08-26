يواصل نظام نور إتاحة ترتيب القطاعات داخل الإدارات التعليمية للمرشحين على الوظائف التعليمية الذين تم اعتماد عقودهم وفق الآليات المتبعة.

دخول نظام نور

وكان المختص في شؤون المعملين محمد الزارع قال في وقت سابق إنه بالنسبة للمرشحين للوظائف التعليمية والذين اعتمدت عقودهم في نظام فارس ستصلهم رسائل نصية تتضمن بيانات الدخول لنظام نور لترتيب قطاعات الإدارة التي رُشحوا فيها، حتى يتم توزيعهم على المدارس حسب المفاضلة.

استكمال مسوغات التعيين

وكانت وزارة التعليم أعلنت مؤخرًا أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفة من الوظائف التعليمية التي سبق الإعلان عنها، عبر حساب المتقدم في نظام جدارة ومن خلال منصة مسار.

وقالت الوزارة إن المراحل التالية تشمل ما يلي:

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة.

مفاضلة الوظائف التعليمية

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري أن المفاضلة تكون على 3 معايير رئيسية هي:

1- أقدمية التخرج.

2- المعدل التراكمي الجامعي.

3- درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط التقديم

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن المتقدم لا بد أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، عند التقديم على الوظائف التعليمية.

وأوضحت أنه يجب أن يحقق المتقدم المعايير المهنية، والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم والاختبارات المهنية، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.