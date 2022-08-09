نصحت خبيرة التغذية الروسية مارغريتا كوروليوفا، بتناول خضروات الفصيلة الصليبية لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة.

منظومة طبيعية لتنظيف الجسم

وحسب “روسيا اليوم”، أكدت كوروليوفا أن تنظيف الجسم من السموم سيتم بصورة طبيعية في حالة تناول بعض الأطعمة بصورة منتظمة.

وأكدت أن تناول الأطعمة غير الصحية ، يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية خطيرة، لذلك فإن الاعتماد على منظومة طبيعية لتنظيف الجسم من السموم، ستكون من دون مضاعفات وآثار جانبية.

وتابعت “عندما يحتاج الإنسان إلى عمل منظومة إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية عليه تناول الكثير من خضروات الفصيلية الصليبية- البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ والرشاد المزروع وغيرها. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت”.

وأشارت إلى أن الكبريت يضمن امتصاص البروتينات وهو من مكونات إنزيم الكبد جلوتاتيون، الذي يلعب دورًا مهمًا في إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية.

زيادة التسمم بالصيف

ولفتت إلى أنه في الصيف تزداد حالات التسمم الغذائي، نتيجة عدم تخزين الأطعمة أو طهيها بصورة صحيحة، ومن أجل تحييد هذه الحالات الخطرة يجب استخدام الثوم والبصل الطازج.

وأكدت أنه “بالإضافة إلى خصائص الثوم والبصل المفيدة الأخرى، فهما يحتويان على مضادات حيوية طبيعية، تضمن الوقاية من الالتهابات في الجهاز الهضمي. وهذا مفيد جدا في فصل الصيف بصورة خاصة، عندما تباع خضروات ملوثة ولم تغسل جيدا، وكذلك تناول الأطعمة التي تباع على الطرق مثل اللحوم المشوية والكباب وغيرها، ما يؤدي إلى تغير ميكروبيوم الأمعاء وتحفيز عملية الالتهابات في الجهاز الهضمي”.