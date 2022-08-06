تتعرض فرنسا لتهديد بالجفاف في ظل موجة الارتفاع الحرارة التي تشهدها عدد من الدول الأوروبية.

وقال وزير الانتقال البيئي في فرنسا، كريستوف بيشو: إن أكثر من مائة بلدة في فرنسا لم يعُد لديها حاليًّا ماء للشرب، وإن الجفاف الذي تشهده بلاده حاليًّا تاريخي.

وأشار إلى أنّ غالبيّة المناطق في بلاده تشكو نقصًا في ماء الشرب؛ إذ تتمّ عمليّات التزوّد من خلال شاحنات نقل الماء.. بما أنّه لم يعد هناك شيء في القنوات.

نقص مياه الشرب:

وأكمل في كلمة ألقاها خلال زيارة له إلى جنوب شرق البلاد: “كلّ الرهان يتمثّل في تشديد بعض القيود”.

وقد فعلت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح أمس الجمعة خليّة أزمة وزاريّة للنظر في ما وصفته بالوضع التاريخي الذي تمرّ به عدد كبير من المناطق.

يذكر أن الدول الأوربية تتعرض لموجة حر غير مسبوقة؛ إذ تسببت في وفاة 1000 شخص على الأقل في البرتغال وإسبانيا، بينما أبلغت تقارير أخرى أن الرقم تجاوز 1027 حالة.

موجة الحرارة وحرائق خارجة عن السيطرة:

كما كافح رجال الإطفاء في فرنسا وإسبانيا لاحتواء حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في جميع أنحاء أوروبا، حيث تستمر في الاحتراق بسبب درجات الحرارة القياسية تحت ما يُسمى بظاهرة القبة الحرارية، وهي تشبه فرنًا يحيط بالقارة الأوروبية.