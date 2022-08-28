أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا، أنها قامت فجر اليوم الأحد، بنقل مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته، بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجهم.

رحلة من جورجيا للرياض

وقالت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”: “إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبتنسيق مع وزارة الصحة، قامت السفارة بنقل كل من مواطن ومرافقيه، وطفل مع عائلته بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجهم، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل”.