يترقب عشاق بطولة كأس العرب للشباب نهائي البطولة، الذي ينطلق بعد غد الأحد بين منتخبي مصر والسعودية.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني في دور نصف النهائي بخماسية دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على نظيره الجزائري بثلاثية مقابل هدف.

موعد نهائي كأس العرب للشباب:

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد بتوقيت المملكة، بينما تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، كما تنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 والقناة الرابعة العراقية.

أرقام لـ المنتخب السعودي قبل خوض النهائي:

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب السعودي نهائيين متتاليين في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وكانت البداية في أول نسختين في عامي 1983 و1985.

وتمكن الأخضر من التأهل إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب في النسختين الرابعة والخامسة في 2011 و2012، ونجح في الوصول إلى نهائي 2022، بعد فوزه بلقب النسخة الماضية.

ويتفوق الأخضر على جميع المشاركين؛ حيث إنه منذ انطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، نجح منتخبا تونس والمغرب فقط في التأهل إلى نهائيين متتاليين، بواقع مرة واحدة لكل منهما.

يملك الأخضر سجلًا مميزًا ضد المنتخب المصري ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتحبات الشباب، حيث إنهما تقابلا 3 مرات، ولم تخسر السعودية أي لقاء، قبل نهائي كأس العرب للشباب 2022.