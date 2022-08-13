أكد المدير التنفيذي لجمعية شارك للأبحاث والدراسات الدكتورة نورة الثميري أن منصة “تيك توك” أثرت بشكل سلبي على معدلات القراءة، مبينة أن مستخدمي “تويتر” الأكثر قراءة.

فيديو | المدير التنفيذي لجمعية شارك للأبحاث والدراسات د. نورة الثميري: منصة "تيك توك" أثرت بشكل سلبي على معدلات القراءة ومستخدمو "تويتر" الأكثر قراءة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/UyQLU3Uyfz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022

لينكد إن وتويتر:

وأضافت الثميري في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن منصات لينكد إن وتويتر بها ملخصات للكتب وأشياء لها علاقة بالقراءة، مشيرةً إلى أن تلك المنصات بها نصائح وتحفيز للقراءة.

ثقافة متنوعة:

تابعت أن الثقافة ليست فقط في القراءة لأن هناك اهتمامًا بالآداب والثقافة والفنون وكل هذه الأشياء تصنع مجتمعًا مثقفًا.