حصد فريق نيوكاسل يونايتد نقطة ثمينة من ملعب فريق وولفرهامبتون وذلك بعد التعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة بدأت بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي وولفرهامبتون، حيث نجح اللاعب البرتغالي روبين نيفيز في إحراز هدف التقدم لـ وولفرهامبتون بالدقيقة الـ38.

نيوكاسل ينجو من الخسارة

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق وولفرهامبتون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق ” الماجبيز” محاولته لإحراز هدف التعادل، لينجح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين في إحراز هدف التعادل لـ نيوكاسل بالدقيقة التسعين ومن تصويبة قوية.

يذكر أن ” الماجبيز” أصبح رصيده بعد التعادل 6 نقاط في المركز السابع في الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد وولفرهامبتون نقطتين في المركز الـ19 ” قبل الأخير”.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون.