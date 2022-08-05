أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد المدرب الإنجليزي إيدي هاو بعقد طويل الأمد قبل انطلاق الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023.

تعليق هاو بعد تجديد العقد:

وكان هاو تولى تدريب الفريق الأول بالنادي في نوفمبر الماضي ونجح في إبقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان قريبًا من الهبوط.

وقال هاو: “أنا فخور للغاية بتدريبي لهذا الفريق العريق، وسعيد للغاية بتمديد العقد”.

وسيواجه نادي نيوكاسل، فريق نونتنجهام فورست غدًا السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2022/ 2023.