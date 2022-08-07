قالت وكالة بلومبرغ إن مدينة نيوم السعودية بمثابة قطعة فنية بقيمة 500 مليار دولار تظهر على أرض الواقع؛ بهدف تغيير اعتماد اقتصاد السعودية على النفط بالكامل.

وتابع التقرير: تتضمن مدينة نيوم مشاريع عملاقة، كل منها يُعد حلمًا في حد ذاته لتعمير الصحراء من اللاشيء، من تروجينا إلى ذا لاين، إلى مدينة أوكساجون.

ونقلت الوكالة قول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن المرحلة الأولى من المشروع، التي ستستمر حتى عام 2030، ستتكلف 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، نصفها تقريبًا ممول من صندوق الاستثمارات العامة، كما سيسعى المسؤولون إلى جمع بقية المال من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة ومن مستثمري القطاع الخاص في السعودية وخارجها، كما سيتم التمويل أيضًا من خلال طرح عام أولي لشركة نيوم نفسها في سوق الأسهم السعودية.

نيوم.. أكبر وأصعب مشاريع البناء في العالم

وقالت بلومبرغ: تعمل المملكة على واحد من أكبر وأصعب مشاريع البناء في التاريخ، والذي يتضمن تحويل مساحة من الصحراء بحجم بلجيكا إلى منطقة نيوم ذات التقنية العالية.

وتابعت: ستكون المدينة بمثابة اختبار للتقنيات التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة اليومية، وكذلك وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، كما تخطط المملكة أيضًا لبناء مدينة ضخمة يبلغ طولها مائة ميل في وسط مدينة نيوم، وتكون مكانًا لطيفًا للعيش فيه يتسع لـ 9 ملايين شخص.

صور جديدة لمدينة ذا لاين

وعرضت الوكالة الأمريكية مجموعة من الصور الجديدة لتصميم مدينة ذا لاين المكونة من مبنيين متوازيين من المرايا، حيث سيتم تأسيسها بارتفاع يبلغ 500 متر تقريبًا.

وبين هذين المبنيين المتوازيين سيكون هناك حدائق ومتاجر ومدارس ومرسى وملعب رياضي على ارتفاع 300 متر فوق سطح الأرض.