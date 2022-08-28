يبدو أن القرار الجديد الذي اتخذه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن اللاعب البلجيكي إدين هازارد سيجبره على الرحيل عن ريال مدريد الإسباني قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغب النجم البلجيكي في أن يُثبت نفسه مع الريال بعدما لم ينجح في آخر موسمين في التألق مع فريق العاصمة الإسبانية بسبب كثرة الإصابات.

قرار أنشيلوتي يصدم هازارد

صحيفة ” ماركا” الإسبانية قالت إن أنشيلوتي لن يعتمد على النجم البلجيكي بالفترة المقبلة وسيكون آخر خيار يُفكر فيه هجوميًا.

وكان اللاعب البلجيكي بكى بحسب التقارير بعدما أهدر ركلة جزاء للفريق الملكي في مباراة سيلتا فيجو يوم السبت الماضي حيث كان الريال قريبًا من تسجيل الهدف الخامس في المباراة.

يذكر أن اللاعب هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.