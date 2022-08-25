يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في المباريات الافتتاحية، وتجاوز عقبة الوحدة في دوري روشن السعودي.

العالمي يستضيف الوحدة

وسيبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

النصر يتألق في المباريات الافتتاحية

ويُقدم العالمي مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في المباريات الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في هز الشباك خلال 13 من أصل 14 لقاء خاضه، وسجل هدفين على الأقل في 5 من آخر 6 مواجهات.

ويأمل العالمي لاستغلال عاملي الأرض والجماهير، والتألق في دوري روشن السعودي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للظهور بشكل جيد بعد عودته للعب وسط الكبار.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة رودي جارسيا، معسكرًا استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).