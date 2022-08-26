حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة الاتفاق والطائي بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين في افتتاحية موسم 2022/2023.

هدددددف!⚽

د6' مبينزا يسجل أول أهداف الطائي 🔥 الاتفاق 0 × 1 الطائي#الاتفاق_الطائي ⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/7vlW2FDfOS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

الطائي كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب مبينزا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم نجح محمد الكويكبي في إضافة هدف التعادل لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ22.

وكان فارس الدهناء أنهى موسم 2021/2022 محتلًا المركز الـ12 ليتفادى الهبوط، بينما احتل الطائي المرتبة السادسة في الدوري.