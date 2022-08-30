أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تقديم، فرص تدريبية للجنسين عبر (تمهير) بعدة جهات (حكومية) و (خاصة)، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه:

الفرص التدريبية المتاحة



1- القطاع الحكومي:

– الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

– الهلال الأحمر السعودي (برنامج التشغيل الذاتي).

– الهيئة العامة لعقارات الدولة.

– وزارة الرياضة.

– مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

– هيئة تطوير منطقة حائل.

– مستشفى الملك فهد بالهفوف.

– وزارة التجارة والاستثمار.

– مجلس الضمان الصحي التعاوني.

– المؤسسة العامة للموانئ.

– مركز برنامج جودة الحياة.

– الهيئة العامة للعقار.

2- القطاع الخاص:

– المستشفى السعودي الألماني.

– مدارس المنهل للتعليم.

– شركة مطارات الدمام.

– شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

– بنك الرياض.

– المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

– شركة سلامة للتأمين التعاوني.

– شركة اتحاد الاتصالات.

– الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

– بنك البلاد.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.