قال المدير التنفيذي للتخطيط الحضري لمدينة The Line، طارق قادومي: إن مدينة نيوم المخطط تشييدها في السعودية ستقوم بوضع معيار جديد للحياة في المناطق الحضرية، وستحدث ثورة في طريقة البناء المستقبلية.

وتابع: نرى أن ذا لاين فرصة فريدة لوضع معيار جديد للجمع بين الازدهار والقابلية للعيش والحفاظ على البيئة.

وفي حوار مع مجلة Dezeen قال: المدينة السعودية لديها القدرة تكنولوجيًّا وماديًّا على إحداث ثورة في طريقة حياتنا الحالية الحضرية من الألف إلى الياء، وتقدم بديلًا لنماذج المدينة التقليدية حيث ستجعل جميع الاحتياجات اليومية يمكن الوصول إليها في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام.

The Line علاج للعديد من القضايا الرئيسية:

واستطرد: هذا التصميم سيكون بمثابة علاج للعديد من القضايا التي تواجهها المدن الحديثة، مثل هيمنة السيارات وتلوث الهواء والتوريد، فهي ستعمل بالطاقة المتجددة بشكل كامل، وستكون فرصة لبناء مدينة خضراء، وبالتالي لن تواجه مثل هذه المشكلات، فهي لن تحتوي على سيارات ولا تلوث وسيوفر الوصول إلى الأشخاص والخدمات بطرق لا يمكن تصورها سابقًا، مضيفًا أن المدينة ملتزمة أيضًا بكونها مدينة كربونية صافية، ويتضمن ذلك استخدام مواد البناء الخضراء؛ لضمان اختيار المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية الأقل.

حماية الحياة البرية:

وقال المدير التنفيذي لتخطيط المدينة: سيتم أيضًا دمج ممرات الطبيعة في التصميم، متابعًا أن الجهود المبذولة لحماية الحياة البرية المحلية هي أيضًا مفتاح تصميم المدينة الخطية، فعلي عكس المدن التقليدية، ستضمن ذا لاين أن الطبيعة ستُدمج في النسيج الحضري.

واختتم الحوار قائلًا: The Line بالنسبة لنا مرادف للتغيير، ونراها فرصة فريدة لوضع معيار جديد للجمع بين الازدهار والعيش والحفاظ على البيئة، كما نرى أنها فرصة رائعة للتعلم والمساهمة في المحادثة الأكبر حول مستقبل كوكبنا، وهي واحدة من أحدث الأمثلة على المدن الطموحة عالية التقنية التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم لتحدي قضايا مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.