أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال شهر صفر سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد، حيث يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

رؤية بالعين المجردة

ودعت الجمعية كل من يرغب في مشاهدته إلى رؤيته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، حيث سيكون القمر قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

وأضافت أنه خلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر يصل منزلة الاقتران

ووصل القمر منزلة الاقتران أمس، السبت، عند الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت مكة، منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة.

ولفتت إلى أنه “يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس”.

وأرجعت السبب في رؤية المواطنين للقمر أنه يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض؛ لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.