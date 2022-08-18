أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن إصابة أحد الوالدين بارتفاع ضغط الدم قبل سن 55 عامًا يضاعف احتمالية إصابة الأبناء بالمرض نفسه.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “إذا كان أحد الأبوين أصيب بالضغط قبل سن 55 سنة، فإن احتمالية إصابة الأبناء ترتفع إلى الضِعف مقارنةً بمن لا يعاني آباؤهم من ارتفاع الضغط”.
جلطات القلب
كما أشار النمر إلى أسباب زيادة الإصابة بجلطات القلب قائلًا: “أول ثلاثة عوامل مسببة لجلطات القلب بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف هي: ارتفاع الكلسيترول، ثم التدخين، ثم الضغوط النفسية الاجتماعية”.
أعراض ارتفاع ضغط الدم
في العادة نجد أنه لا يوجد أعراض واضحة تظهر على مصابي ارتفاع ضغط الدم وخاصة في أغلب الأوقات؛ إلا أن العلامات الأكثر شيوعًا هي:
- في بعض الحالات قد يشعر المريض بالصداع الشديد في الرأس.
- قد يكون هناك نزيف واضح في الأنف المنتظم.
- ضيق في التنفس وزغللة في العين تمنع الرؤية بشكل واضح، وفي بعض الحالات الأخرى قد يحدث عملية ازدواجية في الرؤية.وعند ظهور هذه الأعراض على الشخص لابد عليه من استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب.
عوامل زيادة خطر الإصابة بضغط الدم
وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة الصحة، بعض العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ليس كل ارتفاع إيجابيًا.. تجنب المخاطر التي تؤثر على نزول حالتك الصحية، وترفع احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم”.
وحددت الصحة، عوامل زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم كالتالي:
– زيادة الوزن.
– التدخين.
– اضطراب النوم.
– العمر فوق الـ 65 سنة.
– عدم ممارسة الرياضة.
– تناول أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا.
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