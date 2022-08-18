أوضح ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن إصابة أحد الوالدين بارتفاع ضغط الدم قبل سن 55 عامًا يضاعف احتمالية إصابة الأبناء بالمرض نفسه.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “إذا كان أحد الأبوين أصيب بالضغط قبل سن 55 سنة، فإن احتمالية إصابة الأبناء ترتفع إلى الضِعف مقارنةً بمن لا يعاني آباؤهم من ارتفاع الضغط”.

جلطات القلب

كما أشار النمر إلى أسباب زيادة الإصابة بجلطات القلب قائلًا: “أول ثلاثة عوامل مسببة لجلطات القلب بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف هي: ارتفاع الكلسيترول، ثم التدخين، ثم الضغوط النفسية الاجتماعية”.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

في العادة نجد أنه لا يوجد أعراض واضحة تظهر على مصابي ارتفاع ضغط الدم وخاصة في أغلب الأوقات؛ إلا أن العلامات الأكثر شيوعًا هي: