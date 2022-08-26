كشف برنامج إيجار عن ضوابط فسخ عقد الإيجار من طرف واحد وكذلك الإجراءات التي يجب على المالك القيام بها حال تأخر المستأجر في سداد الفواتير.

الامتناع عن سداد الفواتير

وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي يجب على المالك القيام بها حال امتناع المستأجر عن سداد الفواتير قال البرنامج : العقد ملزم للطرفين إلا في حال إلغاء العقد بالاتفاق بين الطرفين ، وفي حال عدم السداد بالإمكان رفع دعوى في محكمة التنفيذ عن طريق المحكمة العامة.

فسخ عقد الإيجار

وحول حق المالك في الفسخ حال تأخر المستأجر في دفع القيمة الإيجارية قال البرنامج : لا بد من موافقة الطرفين لإنهاء العقد ولا يمكن الغاء العقد من طرف واحد إلا في وجود أمر قضائي صادر عن المحكمة.

تراجع المؤشر الإيجاري

يذكر أن المؤشر الإيجاري في منصة سكني سجل انخفاضا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية سكنية أو أكثر، شملت ما يزيد عن 18 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو.