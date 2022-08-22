أوضحت وزارة التجارة أن المركبة لا تخرج من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة “كتيب المالك”.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لا تخرج المركبة من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة “كتيب المالك”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “أنا اشتريت سيارة من أحد المعارض وحصلت لي مشكلة فنية وتم رفض تصليحها على الضمان بالرغم من عدم انتهاء مدة الضمان بحجة عدم القيام بالصيانات عندهم أو في محل معتمد. يرجى حل الموضوع”.

حقوق المستهلك عند صيانة المركبات لدى الوكيل

وفي وقت سابق؛ استعرضت وزارة التجارة الحقوق التي يجب أن يحصل عليها مالكو السيارات عند صيانة السيارة، ومنها أن يوفر الوكيل التجاري الصيانة اللازمة للسيارة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارهـا والمحافظة عليهـا أثنـاء الصيانة.

حقوق المستهلك

وأوضحت الوزارة، أنه يحق للفرد صيانة سيارته فـي أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج، كما تضمنت الحقوق تقدير تكلفـة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها، وعـدم إلزامه بدفع تكاليف لم يوافق عليها.

تكاليف شحن السيارة

وقالت إن الوكيـل يتحمـل تكاليف شـحن السيارة وإعادتها للعميل بعد صيانتها شـرط أن يكون الخلل مشمولاً بضمان المنتج، وكان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمـد منه يبعد عن العميل بمسافة تزيد على 100 كـم.

وأكدت أن من حقوق مالك السيارة تحديد موعد الانتهـاء مـن أعمـال صيانتها في وثيقة مكتوبة وموقَّعة، كما يجـب عـلـى الوكيـل التجـاري البـدء بأعمـال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلـب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجربها سوى الوكيل.