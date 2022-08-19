أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن مرض البهاق لا يسبب أي نوع من العدوى.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أنه مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون، وهو غير معدٍ.

أنواع البهاق:

وأشارت إلى أن مرض البهاق له عدة أنواع؛ وهي:

ـ البهاق الشامل؛ وهو يشمل عدة مناطق بالجسم.

ـ البهاق المنتشر: يظهر في عدة بقع منتشرة في عدة مناطق متفرقة بالجسم.

ـ البهاق المحدود: يظهر كبقعة واحدة أو أكثر في منطقة واحدة من الجسم.

دواء علاج البهاق:

وفي وقت سابق؛ أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد باعبدالله، أن دواء البهاق الجديد لا يمنع انتشار المرض.

وتابع خلال تصريحات إلى قناة العربية، أنه لنجاح دواء البهاق، لابد ألا تزيد المنطقة المصابة على 10%، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك حاجة لتقارير أكثر حول فعالية.

له شروط: