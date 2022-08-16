أكد ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر أن وضع الهاتف الجوال في الجيب الأمامي من الملابس لا يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب.

ونقل النمر سؤالاً من أحد متابعيه على صفحته الرسمية بتويتر يتساءل عن صحة ما يتردد بشأن تهديد الهاتف الجوال للصحة عند وضعه أمام القلب في الجيب الأمامي من الملابس؛ فأجاب بالتأكيد على عدم صحة ذلك.

نصائح وقائية لـ مرضى القلب

وفي وقت سابق؛ أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عددًا من النصائح بشأن مرضى القلب، للوقاية من الإصابة بالأزمات القلبية.

وأشارت إلى عدد من التعليمات لمرضى القلب؛ أهمها:

ـ اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الأملاح، والدهون.

ـ استشارة الطبيب قبل السفر، وتجهيز كمية كافية من الأدوية.

ـ جنب الإجهاد، وأوقات الزحام، والصعود على الجبال.

ـ حمل البطاقة الطبية.

ـ عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، يجب أخذ قدر كافٍ من الراحة، ومقابلة الطبيب عند الحاجة.