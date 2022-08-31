أكد حساب المواطن أنه في حال كان رب الأسرة غير مؤهل فإنه لا يتم صرف الدعم لأي من التابعين حتى لو كانت بياناتهم مكتملة ومحدثة.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال بهذا الشأن إنه في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي استحقاق التابعين، وفي حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزمه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه.

وتابع البرنامج أن تقديم الاعتراض يتم عن طريق الدخول إلى الحساب ومن ثم الانتقال إلى دراسة الأهلية وبعج ذلك اختيار أسباب عدم أهلية العائل ثم تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت.

وأكدت خدمة المستفيدين أن ذلك يجب أن يتم بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع مبلغ الدعم للمستفيدين من الدفعة الثامنة والخمسين، يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر المقبل.