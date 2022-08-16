تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار بشأن هل يلزم الحجز من تطبيق اعتمرنا لزيارة الروضة الشريفة للنساء؟

وقالت الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه يلزم حجز التصاريح مع اشتراط ظهور الحالة الصحية سليم (غير مصاب/ غير مخالط) في تطبيق توكلنا.

شروط إصدار تصريح العمرة:

وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق اعتمرنا بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وانطلق موسم العمرة مع بداية شهر محرم من 1444هـ، حيث تتيح وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق.

إتاحة العمرة لجميع التأشيرات:

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

تأشيرة العمرة:

وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.