أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي للمستفيد في حال تم استلام الطلب من قبل البرنامج، وأنه في هذه الحالة يمكن للمستفيد تغيير الآيبان البنكي عبر خطوات بسيطة.

وأوضح حساب “خدمة المستفيدين” في تغريدة عبر “تويتر”؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه “في حال تم تغيير الآيبان البنكي، وتم استلام الطلب، لا يمكنك إلغاء العملية”.

وأضاف “بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، وسيتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

تفاصيل الدفعة الـ 57

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا إلى أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالاً للفرد المستقل.