أكدت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات، الاحتفاظ بالوثائق القديمة (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة)، وذلك عند التعويض عنها.

تخريم الوثائق:

وأوضح الحساب الرسمي لـ الأحوال المدنية على موقع تويتر، أنه يمكن للمواطنين الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وذلك عند التعويض عنها، موضحًا أنه يتم تخريمها بما يكفل عدم استخدامها بعد التعويض عنها.

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر:

وفي وقت سابق؛ أعادت الأحوال المدنية التذكير بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة.

وقالت الأحوال: إنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد: