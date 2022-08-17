أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية عبر تطبيق أبشر بعد انتهائها، وإنما يجب التوجه لأقرب مكتب.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال خلاله: “هل بالإمكان تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر حتى مع انتهائها منذ ٤ أشهر؟”.
تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر
وفي وقت سابق؛ أعادت الأحوال المدنية التذكير بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة.
وقالت الأحوال إنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد :
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية ومن ثم اختيار تجديد الهوية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية.
- اختيار العنوان الوطني لاستلام الهوية عليه ودفع رسوم التوصيل.
ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية
كما أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الضوابط الواجب مراعاتها عند الحضور عند تجديد الهوية الوطنية.
وأكدت الوكالة أن الضوابط تتضمن الحضور بالزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة.
وأضافت أنه من الممكن الحضور بالثوب الملون إذا أراد المرء ذلك.
تجديد البطاقة قبل انتهائها
وأكدت أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا).
وبشأن المستندات المطلوبة والصورة الشخصية قالت إن الأمر لا يتطلب إحضار أية مستندات، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.
اترك تعليقاً