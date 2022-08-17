أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية عبر تطبيق أبشر بعد انتهائها، وإنما يجب التوجه لأقرب مكتب.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال خلاله: “هل بالإمكان تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر حتى مع انتهائها منذ ٤ أشهر؟”.

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

وفي وقت سابق؛ أعادت الأحوال المدنية التذكير بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة.

وقالت الأحوال إنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد :