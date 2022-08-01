قالت الكاتبة همسة السنوسي: إن الزوجة قانونًا وفقهًا غير ملزمة بالإنفاق على المنزل، لكنه التزام أخلاقي.

الكاتبة همسة السنوسي: الزوجة قانوناً وفقهاً غير ملزمة بالإنفاق على المنزل، لكنه التزام أخلاقي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/T4AENLlixM — روتانا خليجية (@Khalejiatv) July 31, 2022

التزام أخلاقي:

وتابعت أن الرجل ملزم بالنفقة على زوجته سواء كانت موظفة أو غير موظفة، مشيرةً إلى أن التزام المرأة الأخلاقي بالصرف يعود لأن الأسرة تنتفع بها هي وزوجها.

المرأة مهددة:

ولفتت السنوسي إلى أن هناك معضلة وهي أن المرأة مهددة في أي وقت بالخروج من حياتها الزوجية، وهناك حالات عديدة لسيدات اتفقن مع الرجال على الصرف بالمنزل، وفي المقابل يدخر الرجل ولكن ما حدث بعد ذلك أنه وقع الطلاق ليضيع عمر وجهد الزوجة.