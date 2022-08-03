كشفت تقارير إعلامية عن هوية مقدم التسجيلات الصوتية التي جرت بين المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لإقناعه بمغادرة النصر والانضمام إلى الاتحاد.

أبرز القرارات في قضية التسجيلات:

وكانت تلك التسجيلات الصوتية التي جرت في سبتمبر الماضي بين الطرفين، دفعت النصر للتقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أُصدر قرار أمس الثلاثاء بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ أمس، كما تم تغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

برنامج “رياضة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية” كشف أن وسيطًا للاعبين في الدوري السعودي هو من تقدم بالتسجيلات لنادي النصر بعدما تم تجاهل الرد على رسائله من حامد البلوي للحصول فيها على نسبته من صفقة انتقال حمدالله لنادي الاتحاد، حيث قام هذا الوسيط بتسجيل مفاوضات حمدالله والبلوي بالصوت والصورة ليضمن حقه، وقدمها على الفور عندما لم يتحصل على نسبته من الصفقة.

رحيل حامد البلوي مطلب:

وكانت جماهير الاتحاد طالبت برحيل حامد البلوي من منصبه، بعدما ورط النادي في قضية حمدالله، وتعيين حمد المنتشري بدلًا منه.