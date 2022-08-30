أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الشهادة الجامعية؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: