أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الشهادة الجامعية؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير عام الشراكات والتعاون الدولي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
مدير عام المشتريات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس / الماجستير في تخصصات تقنية أو ما يعادلها.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس / الماجستير في تقنية المعلومات أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها .
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
أخصائي البيانات وذكاء الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس/ماجستير في تخصص تقني أو ما يعادله.
- خبرة 4-8 سنوات في نفس المجال.
- لديه خبرة في العمل على أداة ذكاء الأعمال Microsoft Power BI لمدة لا تقل عن سنة.
مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس/ماجستير في تخصص تقني.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
- خبرة قيادية 4 سنوات كحد أدنى.
طريقة التقديم:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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