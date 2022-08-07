أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي استهداف أمني.
- مشغل القيادة والتحكم.
- مدقق داخلي رئيسي.
- أخصائي أول التخطيط والأداء.
- أخصائي التخطيط والأداء.
- مهندس أول عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات.
- مدير العلاقات الرئيسي.
- محلل رئيسي لأعمال تكنولوجيا المعلومات.
- مدير المشروع.
- أخصائي أول التخطيط والأداء.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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