أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي استهداف أمني.

مشغل القيادة والتحكم.

مدقق داخلي رئيسي.

أخصائي أول التخطيط والأداء.

أخصائي التخطيط والأداء.

مهندس أول عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات.

مدير العلاقات الرئيسي.

محلل رئيسي لأعمال تكنولوجيا المعلومات.

مدير المشروع.

أخصائي أول التخطيط والأداء.

وغيرها … طريقة التقديم: أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

