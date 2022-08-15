اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الخطة الإستراتيجية للهيئة للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٣-٢٠٢٧)، وتهدف إلى تطوير منظومة لضمان الجودة وضبطها في قطاع التعليم والتدريب، حيث تسعى الخطة لتحقيق رؤية طموحة للوصول إلى نموذج سعودي للجودة في التعليم والتدريب رائدٍ عالميًا وعالي الأثر، يُسهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال عمل الهيئة مع جميع الجهات الوطنية ذات الصلة لضمان ومراقبة الجودة في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ورفع جودة مخرجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، بينما تضمنت المجالات الإستراتيجية الطلاب والمتدربين ونواتج التعلم والممارسين ومؤسسات وبرامج ومنظومة التعليم والتدريب والقدرات الداخلية لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

أهداف خطة هيئة تقويم التعليم والتدريب

وجاءت الأهداف الإستراتيجية لتحسين نتائج تعلم الطلاب وأدائهم من خلال معايير المناهج الحديثة والتقييمات، وتعزيز تميز وجودة محترفي التعليم والتدريب بوضع معايير أعلى ومنح التراخيص، ودفع وتيرة التميز في مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، وذلك بإجراء عمليات المراجعة والتقييم والاعتماد الفعالة، إضافة إلى إرساء ثقافة التحسين المستمر لمنظومة التعليم والتدريب، وتقديم المشورة القائمة على البيانات لدعم صناعة القرار الوطني، وتطوير وتعزيز القدرات الداخلية للهيئة، كما تضمنت الخطة عددًا من المبادرات والمشاريع، ومؤشرات الأداء والمستهدفات التي تندرج تحت برنامج التقويم الوطني للتحصيل التعليمي، وبرنامج التقويم الوطني للتحصيل الجامعي، وبرنامج التقويم الوطني للتدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. وأشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– وتمكينها للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب، خدمةً للاقتصاد والتنمية الوطنية، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة بحيث يكون اعتمادًا عالي الأثر، ويقلل الجهد على الجامعات ويرفع أداءها، ويهدف إلى تحسين المخرجات وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل من خلال برنامج “جاهزية”؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والتصنيف الوطني للجامعات، والإطار العام للتقويم والتميز المدرسي، كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع الأخرى، واتخذ القرارات والتوصيات ذات العلاقة.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.