يعد واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم ويستخدمه حاليًا مليارا مستخدم نشط، ويعمل المطورون بشكل دائم على تحديثه وإضافة مميزات ترضي جميع مستخدميه، لاسيما وأنه بات هناك العديد من المنصات المنافسة له مثل تليجرام وسيجنال وغيرهما.

ميزة حذف الرسائل من واتساب

وفي عام 2018 قدم تطبيق واتساب ميزة الحذف للجميع أو Delete for Everyone، وسمح ذلك للمستخدمين بحذف الرسائل المرسلة على هواتفهم وللمستلمين أيضًا.

وفي البداية كانت مدة هذه الميزة تكون في نطاق 7 دقائق، بعد ذلك لا يمكن حذفها، تطور الأمر لتصل المدة إلى يومين، أما حاليًا فقد جلب التطبيق القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة.

ووفقًا لموقع WABetaInfo المتتبع لآخر تحديثات وتغييرات واتساب، فقد طرح التطبيق ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة لمستخدمي النسخة التجريبية Beta من أجل اختبارها، ومن المحتمل أن يتم طرحها للجميع قريبًا.

وشارك WABetaInfo لقطة شاشة لعمل الميزة الجيدة، وذكر أنها تعمل فقط إذا كان اختيار الحذف من البداية هو الحذف من أجلي Delete for Me وليس خيار الحذف للجميع Delete for Everyone.

لذا، إذا كنت تمتلك نسخة واتساب بيتا التجريبية فسيمكنك تجربتها، لكن في بعض الأحيان، لا يمكن الوصول إلى الميزات التي تم طرحها حديثًا على الفور لكل مستخدم بيتا، لذلك قد تضطر إلى الانتظار قليلًا قبل أن تتمكن من تجربته بنفسك.