تطبيق واتساب هو أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم، وقد أحدث ثورة في الطريقة التي يتحدث بها الناس مع بعضهم البعض، حتى بات لديه أكثر من 2 مليار مستخدم نشط كل يوم، واليوم يقدم ميزة جديدة مهمة.

ميزة حذف الرسائل:

في عام 2018، قدم واتساب ميزة الحذف للجميع، وسمح للمستخدمين بحذف الرسائل المرسلة على هواتفهم وكذلك للمستلمين، لكن في البداية كانت مدة هذه الميزة في غضون 7 دقائق، ثم زاد التطبيق الحد إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، أي أنه بعد مرور تلك المدة لن تستطيع مسحها عند الطرف الآخر.

ميزة واتساب الجديدة:

تتعلق الميزة الجديدة الحالية التي تم الكشف عنها مؤخرًا بما سبق، فالآن زاد WhatsApp الحد الزمني لمدة أكبر، بحيث يمكنك الآن حذف الرسائل التي مضى عليها أكثر من يومين و12 ساعة.

وقام التطبيق في وقت سابق بطرح هذه الميزة لمستخدمي النسخة التجريبية Beta لأغراض الاختبار، وقد نالت استحسانًا كبيرًا من المستخدمين، وعلى ما يبدو الآن أن الشركة قامت بطرحها للجميع.

مع ذلك فليس هناك إعلان رسمي من واتساب عن الميزة الجديدة، بل الأكثر من ذلك أن قسم الأسئلة الشائعة لا يزال يجيب حول كيفية حذف الرسائل بأنه يتم ذلك في غضون حوالي ساعة بعد إرسالك رسالة لطلب الحذف للجميع، لكن من جهة أخرى فعند محاولة حذف الرسائل التي مضى عليها يومان تقريبًا نجح ذلك بالفعل، كل ما عليك فعله هو تحديث التطبيق.

وفي بعض الأحيان، لا يمكن للجميع الوصول إلى الميزات التي تم طرحها حديثًا على الفور؛ لذلك قد تضطر إلى الانتظار قليلًا قبل أن تتمكن من تجربتها بنفسك.