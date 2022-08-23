لطالما واجه العديد من مستخدمي تطبيق “واتساب” مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، فتصبح استعادتها شبه مستحيلة.

ميزة استعادة الرسائل

لكن كشف موقع (WaBetaInfo) الخاص بأخبار التطبيق، أن واتساب يختبر حاليا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

وأكد أن الاختبار يتعلق في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

وفي وقت لاحق، أشار إلى أنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أي أو أس”، أي هواتف آيفون.

شروط استخدام الميزة

وجاءت هذه الخطوة بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة “ميتا” التي تملك “واتساب” إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة، لكن هناك شروطًا لاستخدام هذه الميزة، فالأمر يقتصر على عدد محدود من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ولم تحدد المصادر متى ستدخل الميزة حيز التنفيذ، بيد أن الموقع أكد أن ذلك سيكون في المستقبل القريب.