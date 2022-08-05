قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز 12 من الموظفين الحاليين والسابقين لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة داعيا إلى إطلاق سراحهم في “إظهار لحسن النية” من جانبها.

وقالت الولايات المتحدة في نوفمبر إن الحوثيين اعتقلوا عددًا من اليمنيين العاملين في السفارة الأمريكية في صنعاء لكنها لم تكشف عن عددهم.

عاملون رهن الاحتجاز

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية للأمم المتحددة لحقوق الإنسان إن اثنين من العاملين فيهما رهن الاحتجاز.

وفي تصريحات للصحفيين، قال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن “ندين اعتقال الحوثيين لاثني عشر من العاملين الحاليين والسابقين لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي”.