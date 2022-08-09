عبر والد الطالبة ريم عن سعادته الكبيرة وفخره بها في حفل تخرجها من أكاديمية مطوري أبل.

رؤية إنجاز ونجاح ابنته أنسته التعب والمرض.. والد الطالبة ريم يعبر عن سعادته في حفل تخرج #أكاديمية_مطوري_آبل pic.twitter.com/RUNFG8Y0tv — Apple Developer Academy – Tuwaiq (@ADA_TWQ) August 9, 2022

دعم كبير:

قالت ريم: إنها كانت تأمل أن تكون رائدة أعمال وبمجرد فتح الأكاديمية أبوابها قررت الدخول خاصة وأنها وجدت الدعم الكبير سواء المادي أو المعنوي، وهو ما لاقى دعمًا من أهلها ولهذا قررت تحقيق حلمها وأن تجعلهم فخورين بها.

من جهته، قال والدها متأثرًا: “كل ما أكسل أجيها قلبي ما يطاوعني، هذه بنتي الكبيرة وكنت مريضًا وبمجرد أن شاهدتها تعبي كله راح، فرحتني، وهذه بنتي ما استغنى عنها ولو كنت ماشي على عكاز أجيها”.

حفل تخريج الطالبات:

واحتفت أكاديمية مطوري أبل النسائية، بمقرها في مدينة الرياض، اليوم، بتخريج 103 متدربات كأول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021م، وذلك في إطار شراكتها الإستراتيجية مع المملكة.

وبدأت أكاديمية مطوري أبل في المملكة، التي تُعد الأكاديمية الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأول أكاديمية نسائية في العالم، على إثر الشراكة التي أسستها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى المقر الرئيس لشركة أبل في سان فرانسيسكو خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018؛ والتي نتج عنها العديد من المُبادرات النوعية، من ضمنها تأسيس هذه الأكاديمية.