أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ، عن إمكانية إقامة مباراة ودية بين النصر والفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

النصر قد يواجه ألميريا سبتمبر المقبل:

وأشار تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لـ”روتانا خليجية”، إلى أنه اختار مواجهة الهلال وديًّا رغبة منه في تسويق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت آل الشيخ إل أنه تواصل مع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر من أجل إقامة ودية أخرى مع ألميريا، مشددًا على أنها ستكون في سبتمبر المقبل أو بعد ذلك بفترة.

وشدد تركي آل الشيخ على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أصبح قويًّا، خاصة بعد التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

الهلال يتقدم على ألميريا:

ويلعب الهلال ضد ألميريا الآن على ملعب بيرنلي الإنجليزي في إطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد، وتُشير النتيجة إلى تقدم الأزرق بثنائية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).