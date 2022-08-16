أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة (مهارات المستقبل) إقامة معسكرات أكاديمية T&S التي تستهدف تطوير قدرات شبابنا وإعدادهم لفرص عملٍ جذابة تسمو بطموحاتهم، وتسعد شركة أدوات وحلول ممثلة بأكاديمية T&S بأن تكون الشريك لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة مهارات المستقبل بإقامة معسكرات تدريبية منتهية بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.