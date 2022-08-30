أكدت وزارة التجارة، أنها ترصد إعلانات منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

التواصل مع المنشآت التجارية

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك، لافتة إلى أنه ووفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بياناً يوضح أن المادة “إعلانية”.

ضوابط الترويج للعلامات التجارية

وتابع البيان “يأتي ذلك مع منع الترويج لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدامها أو لكون العلامة مقلدة، كما يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك؛ حيث تحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر عبرها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط”.