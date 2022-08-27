أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إتاحة حجوزات العمرة غدًا الأحد الموافق غرة شهر صفر.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”: “غدًا غرة شهر صفر، حجوزات العمرة متاحة.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق”.

انطلاق العمرة مع بداية عام 1444هـ

وكان موسم العمرة انطلق مع بداية شهر محرم لعام 1444هـ، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

اشتراطات العمرة

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت في وقت سابق، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.