حثت وزارة الحج والعمرة المعتمرين من داخل المملكة على ضرورة التأكد من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها من الجهة التي تقدم لهم الخدمة.

كما شددت على ضرورة وضوح تفاصيل الخدمات مثل النقل والسكن ومواعيدها إضافة إلى ضرورة أن يتأكد المعتمر من أنه يحصل على الخدمات من خلال شركات مرخصة لتنظيم الرحلات.

الحج تجند خدماتها التقنية

يذكر أن الوزارة جندت مع انطلاق موسم العمرة لعام 1444هـ إجراءاتها الإلكترونية وبرامجها التقنية كافة لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء المناسك، حيث بدأ الاستعداد لموسم العمرة منذ وقتٍ مبكر عقب انتهاء موسم حج العام الماضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مكرسةً الوزارة جهودها الميدانية لتسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة.