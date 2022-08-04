اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، اليوم، الدورة العلمية الصيفية في جوامع منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، والتي استمرت لمدة يومين.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق الرويس أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد لمفاهيم العقيدة الصحيحة، مبيناً أنها تناولت عدة محاور في كتاب الطهارة والصلاة من عمدة الفقه، ومبحث الإمامة ومتعلقاتها، والأصول الستة والقواعد الأربعة للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

الجدير بالذكر أن الدورة أقيمت في جامع الملك فهد بمدينة الباحة، وفي جامع بن مقبل بمحافظة العقيق، وفي جامع الأمير محمد بن سعود في محافظة بلجرشي، وفي جامع البخاري بمحافظة المخواة، وفي جامع الإمام محمد بن سعود بمحافظة المندق.