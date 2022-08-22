قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن السعودية تضع نصب أعينها أحلامًا كبيرة وضخمة، مؤكدًا على أن جميع من يراقب تحركات المملكة يرى القفزات الواسعة التي تخطوها، وأولئك الذين ينتقدونها بزعم الغسيل الرياضي ما هم إلا مغرضون ذوو نوايا سيئة.

وجاء ذلك في حوار مع وكالة فرانس برس في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، على هامش مباراة الملاكمة للوزن الثقيل الذي فاز فيه الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني أنطوني جوشوا.

وتابع قائلًا: الانتقادات الموجهة للمملكة غير صحيحة، وهناك بوادر تغيير فعلية في البلد، فنحن نتقدم ونتحرك نحو مجتمع أفضل، ونتحرك نحو نوعية حياة أفضل، وبلد أفضل من أجل المستقبل.

واستطرد: تدل الحقائق على أن استضافة هذه الفعاليات تفيد شعبنا وتفيد هذه التغييرات التي تحدث وتعود بالفائدة على الحياة في السعودية.

وعلق على دخول السعودية لرياضة عالم الجولف قائلًا: كل رياضة لها فائدة، والجميع متفق على ذلك، إذًا فلماذا لا يمكن الدخول لها؟ إذا كانت مفيدة للرياضيين، إذا كانت مفيدة للرياضة، وتجذب المزيد من الاهتمام للرياضة، وتجذب المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في الرياضة، فإنها ستنمي الفرص التي تريدها المملكة ضمن خططها، وكل الضجة المثارة حول دخول السعودية لهذا العالم الرياضي لا يعيقنا عن التقدم.

السعودية واستضافة الألعاب الأولمبية

تقدم المملكة حاليًا عطاءات لاستضافة كأس آسيا 2027 ونسخة السيدات في عام 2026، إلى جانب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نيوم، وهو حدث متعدد الرياضات وواسع النطاق، وعن ذلك قال الأمير عبدالعزيز إنه يمكن أن ينذر باستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال: تركيزنا الرئيسي الآن منصب على استضافة دورة الألعاب الآسيوية، وتضع السعودية نصب أعينها أحلامًا كبيرة ومنها استضافة الألعاب الأولمبية الضخمة، مؤكدًا على أنها تمتلك جميع الإمكانيات الهائلة التي تؤهلها باقتدار لفعل ذلك.

وأضاف: نحن منفتحون على مناقشة استضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأعتقد أن المملكة أظهرت أنه يمكنها استضافة مثل هذه الأحداث بإمكانياتها الضخمة.

واختتم حديثه قائلًا: ستكون استضافة الألعاب الأولمبية هدفًا نهائيًا بالنسبة لنا، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك الحلم.