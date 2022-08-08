أعرب وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بمستوى المنتخبات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

وزير الرياضة يهنئ الأبطال:

وقال وزير الرياضة: “ألف مبروك لأبطالنا لاعبي المنتخب السعودي الشاب تحقيقهم لقب كأس العرب تحت 20 سنة.. وخيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق”.

وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مستويات كبيرة وأداء متميز شهدته هذه النسخة.. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في المنافسات القادمة”.

الأخضر بطل كأس العرب للشباب:

وانتهت مباراة منتخب السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022، بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر المنتخب السعودي بشكل مميز خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، ليحصد اللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، ليفض الشراكة مع المغرب صاحبة اللقبين.