وثق وزير السياحة أحمد الخطيب أجواء أبها الرائعة والتي تشهد تراجعًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف بشكل عام.

نسمات عليلة فوق جبال #أبها وعلى ارتفاع 2800م

نلتقي بسحابها وضبابها في أجواء فريدة تصل درجة الحرارة فيها للعشرين مئوية pic.twitter.com/qzhzqCgQST — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) August 18, 2022

ونشر الخطيب صورًا له في أبها وعلق عليها بالقول :”صور خلابة تتركها أبها في ذاكرة كل من يزورها، وتطيب النفس بالحديث مع أهلها عن مدينتهم الفاتنة.. هنيئا لنا بهذه الوجهة الفريدة.”

جبال أبها

كما نشر وزير السياحة مقطع فيديو وعلق بالقول:” نسمات عليلة فوق جبال أبها وعلى ارتفاع 2800م .. نلتقي بسحابها وضبابها في أجواء فريدة تصل درجة الحرارة فيها للعشرين مئوية.