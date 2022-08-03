دشّن وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية والواجهات المحسنة للخدمة ( آمر ) في خمسة فروع بمناطق المملكة.

ويهدف مشروع آمر لتحسين تجربة المستخدمين، وتسريع الوصول للخدمات المقدمة لهم، مواكبة لرؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى جودة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج بالوزارة وتسهيل كل الخدمات لجميع العاملين في الوزارة، بما ينعكس إيجابيًّا على الأداء العام للموظفين وتحسين بيئة العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

الدورة العلمية الصيفية

من جهة أخرى بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء اليوم، تنفيذ الدورة العلمية الصيفية في جوامع منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، وتستمر يومين.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة مرزوق الرويس أن هذه الدورات تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم عليها الوزارة بهدف تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد لمفاهيم العقيدة الصحيحة، مبيناً أنها تتناول عدة محاور في كتاب الطهارة والصلاة من عمدة الفقه، ومبحث الإمامة ومتعلقاتها.

مما يذكر أن الدورة تقام بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بمدينة الباحة، وفي جامع ابن مقبل بمحافظة العقيق، وفي جامع الأمير محمد بن سعود في محافظة بلجرشي، وفي جامع البخاري بمحافظة المخواة، وفي جامع الإمام محمد بن سعود بمحافظة المندق.