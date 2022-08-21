حذرت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الأحد، من فيضانات تضرب أغلب مناطق السودان بسبب زيادة الأمطار.

وفي وقت سابق؛ قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول.

حالة التأهب

وقال في تصريحات لـقناة العربية إن حالة التأهب مستمرة ونتوقع مزيداً من الأمطار.

وأشار إلى تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، مما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق.

كما لفت إلى أن هناك حالة احتياج شديد للغذاء والإيواء لمتضرري السيل.



مقتل أكثر من 70 شخصًا

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، عبد الجليل عبد الرحيم، إن عدد القتلى منذ بدء موسم الأمطار في مايو بلغ 77.

وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس: “أكثر من 70 شخصاً لقوا حتفهم ودمر 14500 منزل بسبب الأمطار الموسمية وفيضانات وسيول في السودان”.

يذكر أن موسم الأمطار في السودان يستمر حتى سبتمبر المقبل وسط توقعات بزيادة الخسائر المترتبة على الفيضانات.