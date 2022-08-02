أوضحت قناة TVBC بأن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء.

كلمة في البرلمان

وأضافت القناة “ستمضي بيلوسي الليلة في الفندق، وفي الصباح التالي ستلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ وين، ثم تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان”.

تهديد صيني خطير

يشار إلى أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، قد أثارت توترا بين بكين وواشنطن.

في سياق متصل، هددت الصين بإسقاط طائرة نانسي بيلوسي في حال كانت ترافقها مقاتلات حربية.