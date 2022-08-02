أعلنت وزارة دفاع تايوان، اليوم الثلاثاء، أنها “مصممة وقادرة وواثقة” من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من تهديدات الصين المتزايدة.

تايوان تستعد للرد

جاءت تصريحات وزارة دفاع تايوان على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، مؤكدة ترحيبها الحار بالضيوف الأجانب.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن هناك تحركات عسكرية قرب البلاد، ويتم الإعداد بعناية لمخططات عدة، فضلا عن نشر القوات المناسبة للرد على أي تهديد.

لن يخدعنا الطعم

وأدان البيت الأبيض، تهديدات الصين بشأن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة “لن تنخدع بالطعم أو تنجر إلى مبارزة بالسيوف”.

وقال جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي الاثنين: “لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري في أو حول مضيق تايوان”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضاف كيربي “لم تؤكد رئيسة المجلس وموظفيها، أي خطط سفر، والأمر يرجع إليها في القيام بذلك، لذلك، لن نعلق أو نتوقع بشأن (محطات) التوقف في رحلتها”.

لكنه أقر بأن بايدن ناقش رحلة بيلوسي المحتملة إلى المنطقة في مكالمة الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

تهديدات الصين

ومن المتوقع أن تزور بيلوسي تايوان كجزء من جولة بقارة آسيا، على الرغم من تهديدات الصين وتحذيراتها من عواقب هذه الزيارة رفيعة المستوى.

وهددت الصين أمس الاثنين، بعواقب وخيمة وإجراءات “حاسمة وفعالة”، في حال قررت نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية: “إذا زارت بيلوسي تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وسيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية”، مضيفًا أن “الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي”.

ورغم عدم الإعلان رسميًا وعدم إشارة بيلوسي إلى تايوان في برنامج جولتها الآسيوية، ذكرت وسائل الإعلام المحلية في تايوان أن بيلوسي ستصل الثلاثاء ليلا، لتكون أعلى مسؤولة أمريكية منتخبة تزور الجزيرة منذ أكثر من 25 عاماً.