ذكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الشباب ودورهم في الارتقاء بالأمم والمجتمعات، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي للشباب”.

كنز ثمين:

وأكّد السديس أن الشباب كنزٌ ثمين به ترتقي الأمم وتسمو، وأن الإسلام أولى الشباب كامل العناية والاهتمام والرعاية لأنهم قلب الأمة النابض وشريانها المتدفق عطاء ونماء، كما أن قادة هذه البلاد المباركة عنوا بهذه الثروة الثمينة وجعلوا من أساسات رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمكين الشباب، وما تشهده بلادنا اليوم من تطور في شتى المجالات هو نتاج عمل شباب تم تأهيلهم ليكونوا سواعد بناء لمجتمعهم ووطنهم.

وصايا للشباب:

بالختام، أوصى الرئيس العام الشباب بالتمسك بقيم الدين وخلقه والابتعاد عن أصحاب الشرور والأهواء وذوي الأفكار الهدمة والعقول المنحرفة، سائلاً الله – العلي القدير – أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.